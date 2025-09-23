Temporali forti oggi in Emilia Romagna le zone a rischio Scatta l’allerta meteo
Bologna, 23 settembre 2025 – Blitz del maltempo in Emilia-Romagna. La perturbazione che sta investendo le regioni settentrionali arriverà anche in regione nel corso del pomeriggio, nel vicino Veneto sono previsti fenomeni intensi in particolare nell'area Pedemontana e sulla pianura-costa centro orientale tanto da preoccupare anche il Governatore Luca Zaia, che ha già aperto la sala operativa. L’allerta meteo e le aree più a rischio oggi in Emilia-Romagna. Arpae, di concerto con la Protezione Civile, ha emesso alle 12 di oggi un’ allerta gialla (criticità ordinaria) per temporali a partire dal pomeriggio fino alla mezzanotte, valida per l’area centro orientale dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
