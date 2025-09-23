Temporali e venti oggi perturbazione in transito su tutta la Regione

Arezzo, 23 settembre 2025 – E' in transito su tutto il territorio regionale la perturbazione atlantica con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. In particolare per oggi, martedì 23 settembre possibilità di temporali, localmente forti, sulle zone centrali e meridionali. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore fino alle 17 di martedì 23 settembre, sulla regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Temporali e venti, oggi perturbazione in transito su tutta la Regione

In questa notizia si parla di: temporali - venti

Allerta meteo a Roma e nel Lazio: arrivano temporali e forti venti giovedì 17 luglio, ecco dove

Liguria, allerta gialla per temporali dal pomeriggio: attesi downburst, temporali e venti fino a 100 km/h

Meteo, allerta in 5 regioni: arrivano temporali, grandine e venti forti. Ma l'Italia è ancora nella morsa del caldo africano

Meteo. Da mezzanotte allerta gialla per temporali e venti - X Vai su X

Da lunedì 22 settembre piogge e temporali, con venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Grasso (Arpal): «Fino a 10 gradi in meno rispetto ai valori di questi giorni» - facebook.com Vai su Facebook

Temporali e venti, oggi perturbazione in transito su tutta la Regione; Maltempo: temporali da Nord a Sud, allerta gialla in 12 regioni. Le previsioni meteo; Allerta meteo in 11 regioni, dove e quando arrivano i forti temporali, grandinate ed eventi estremi.

Meteo Italia: Perturbazione porta temporali, nubifragi e calo termico dal 9 settembre - La perturbazione atlantica interessa l’Italia dal 9 settembre con temporali intensi, nubifragi e calo termico. Si legge su retemeteoamatori.it

Meteo, arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco quando e dove - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco quando e dove ... Scrive tg24.sky.it