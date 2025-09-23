Temporali è allerta gialla nel Parmense

È valida dalle 12:00 del 23 settembre 2025 fino alla mezzanotte del 25, l'allerta meteo di colore giallo per temporali anche nella provincia di Parma. Per la giornata di martedì 23 settembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi di forte intensità, più probabili. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: temporali - allerta

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Il maltempo mette in allerta il Lazio: pioggia e temporali in arrivo, Roma si prepara. Scuole chiuse ad Anzio - facebook.com Vai su Facebook

Temporali e allagamenti in Lombardia: è allerta #meteo. Da #Milano a #Como, ecco la situazione #maltempo https://rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2025/09/forti-piogge-in-lombardia-e-allerta-maltempo-ecco-la-situazione-61b65f41-3604-4125-9166-9a4201 - X Vai su X

Temporali improvvisi ed intensi | è allerta meteo in Campania; In Toscana è allerta gialla | cambio brusco del tempo E mercoledì ulteriore peggioramento; Da mezzanotte è allerta meteo sulla Bergamasca | attenzione ad argini ponti e sottopassi.

Ancora temporali in Campania, prorogata allerta - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore l'avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali che ... Scrive ansa.it

Ancora pioggia e temporali: prorogata l'allerta meteo gialla fino al 24 settembre - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge ... Segnala msn.com