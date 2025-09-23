Temporali a Sorrento | danni allagamenti e traffico in tilt

Tempo di lettura: < 1 minuto Strade allagate, piccoli smottamenti, fango e detriti che hanno invaso le strade, tombini saltati: l'ondata di maltempo si è fatta sentire anche su Sorrento dove temporali e nubifragi hanno mandato il traffico in tilt in città e in tutta la penisola sorrentina. Chiuse alcune strade della parte a valle del corso Italia, tra Sant'Agnello e Piano di Sorrento, letteralmente invase dall'acqua e per questo impraticabili. Problemi anche a causa di alcuni blackout elettrici rilevati in tutta l'area costiera. Il Comune di Sorrento ha comunicato che, a causa di un dissesto stradale, il traffico veicolare in via Capo, in prossimità dell'hotel Bristol, procede a senso unico alternato.

In questa notizia si parla di: temporali - sorrento

