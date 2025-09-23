Temporale a Capri il video degli allagamenti in pieno centro | fiumi d' acqua per le strade telefoni in tilt

Le strade di Capri sono diventate fiumi a causa del violento temporale che ha colpito l’isola. Il sindaco: “Una bomba d’acqua, finora nessun danno”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Temporale a Capri, il video degli allagamenti in pieno centro: fiumi d'acqua per le strade, telefoni in tilt

In questa notizia si parla di: temporale - capri

Meteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackout

Meteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackout; Maltempo a Ischia, Procida e Capri, bomba d'acqua: scuole chiuse, auto sommerse, negozi allagati; Milano, in Stazione Centrale scontri tra manifestanti e polizia. VIDEO.

Meteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackout - A Capri un violento temporale ha investito l'isola provocando circa un'ora di forte pioggia, caratterizzata anche da scariche elettriche che hanno mandato in tilt le linee telefoniche e vari sistemi ... Segnala tg24.sky.it

