Tempio Pausania Ciro Grillo e i tre amici condannati per stupro di gruppo

Assente in aula la principale accusatrice, una studentessa italo-norvegese, che denunciò di aver subito violenze, la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo.

Tempio Pausania: procura chiede 9 anni per Ciro Grillo e altri tre imputati. L’accusa: violenza sessuale di gruppo

È arrivata la sentenza del processo di primo grado a Tempio Pausania per Ciro Grillo e i tre amici

Si è chiuso con 4 condanne per "violenza sessuale di gruppo" il processo che, a Tempio Pausania, vedeva imputati Ciro Grillo e 3 suoi amici. I fatti risalgono al luglio del 2019, nella villa in Costa Smeralda del fondatore del Movimento 5 Stelle

Ciro Grillo condannato a 8 anni per violenza sessuale di gruppo - Il tribunale di Tempio Pausania ha condannato il figlio del fondatore del M5s per stupro ai danni di due diciannovenni avvenuto nel 2019 a Porto Cervo

Sentenza Ciro Grillo: il figlio del comico condannato con gli amici per stupro di gruppo - È arrivata la sentenza del processo di primo grado a Tempio Pausania per Ciro Grillo e tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo a Porto Cervo