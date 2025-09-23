Tempi di pagamento delle imprese italiane | un tasto dolente su cui lavorare

La puntualità nei pagamenti è molto più di una buona abitudine amministrativa. È un segnale sintetico di affidabilità, solidità di cassa e qualità della governance. In un’economia come quella italiana, fatta di filiere lunghe e di PMI che dipendono dal capitale circolante, anche pochi giorni di scostamento possono trasformarsi in interessi, tensioni nella catena di fornitura, minori investimenti e, nei casi peggiori, in default. Monitorare i ritardi nei pagamenti significa quindi leggere, quasi in tempo reale, la temperatura della competitività e della sostenibilità finanziaria delle imprese. I dati del report Cribis Q2 2025: Lo Studio Pagamenti CRIBIS Q2 2025 fotografa un Paese in cui la puntualità resta minoritaria ma stabile: il 44% delle imprese salda le fatture alla scadenza, leggermente sotto il Q1 2025 ma sopra il Q2 2024. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tempi di pagamento delle imprese italiane: un tasto dolente su cui lavorare

In questa notizia si parla di: tempi - pagamento

Napoli promossa da Fitch, Baretta: «Fornitori, ridotti i tempi di pagamento. Più incassi dall?Irpef, lotta all?evasione»

Assegno di Inclusione (ADI): ecco la data del pagamento del mese di settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Ritardi di pagamento 2025: un problema per le aziende italiane; Ritardi e abitudini di pagamento sono un freno alla crescita delle imprese italiane; Pagamenti digitali B2B: i cambiamenti per le imprese italiane.

Ritardi e abitudini di pagamento sono un freno alla crescita delle imprese italiane - È necessario un cambio culturale oltre le norme per prevenire insoluti e proteggere la liquidità. Come scrive money.it

Pagamenti PA alle imprese in 30 giorni: traguardo raggiunto - La Pubblica Amministrazione italiana invia i pagamenti alle imprese entro 30 giorni, una tempistica che rappresenta uno storico traguardo rispetto ai ritardi cronici che hanno caratterizzato gli anni ... Riporta pmi.it