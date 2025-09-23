Televisione e cucina | le farine dell' azienda ravennate tornano sugli scaffali di Bake Off Italia

Lo scorso 5 settembre ha preso il via la tredicesima edizione di “Bake Off Italia", il cooking show dedicato alla pasticceria in programma su Real Time. Anche quest'anno, per il quarto consecutivo, sarà di Molino Spadoni, a mettere le sue farine e miscele a disposizione dei pasticcieri dilettanti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

