Televisione e cucina | le farine dell' azienda ravennate tornano sugli scaffali di Bake Off Italia
Lo scorso 5 settembre ha preso il via la tredicesima edizione di “Bake Off Italia", il cooking show dedicato alla pasticceria in programma su Real Time. Anche quest'anno, per il quarto consecutivo, sarà di Molino Spadoni, a mettere le sue farine e miscele a disposizione dei pasticcieri dilettanti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: televisione - cucina
#BackHome, il programma che trasforma il rientro a casa in un viaggio tra cucina, musica, cinema e televisione. Non mancheranno ospiti imperdibili! ?Con Silvia Salemi ? Giovedì e venerdì Ore 20:00 FM 103.3 | In streaming su #RaiPlaySound - facebook.com Vai su Facebook
Televisione e cucina: le farine dell'azienda ravennate tornano sugli scaffali di Bake Off Italia; Fulvio Marino, il volto di Mulino Marino in Tv; ROSSETTO, FARINE COL BOTTO.