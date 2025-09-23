Telese Terme capitale della Libertà il commento di Piazza FI

Comunicato Stampa Il responsabile provinciale di Forza Italia evidenzia il ruolo strategico della manifestazione “Libertà” in programma dal 26 al 28 settembre In vista dell’evento “Libertà”, che si svolgerà questo weekend a Telese Terme, Angelo Piazza, responsabile provinciale organizzazione Forza . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - “Telese Terme capitale della Libertà”, il commento di Piazza (FI)

In questa notizia si parla di: telese - terme

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Telese, omaggio a Pino Daniele con la Salzano Band nel parco delle Terme

Telese Terme: oltre 70mila euro ai commercianti del Distretto del Commercio

Ti aspettiamo a Libertà, la festa di Forza Italia Il prossimo fine settimana, dal 26 al 28 settembre, saremo a Telese Terme per celebrare le nostre radici e lanciare il nostro Manifesto della Libertà. Non mancare! - facebook.com Vai su Facebook

Forza Italia a Telese Terme, Rubano: “Sannio al centro del dibattito politico nazionale” - “Con grande orgoglio annunciamo che il Sannio sarà protagonista dal 26 al 28 settembre con la tre giorni di Forza Italia intitolata ‘Libertà’, che si terrà a Telese Terme e che abbiamo presentato oggi ... Riporta msn.com

Telese Terme, il sindaco Caporaso: “Evento Forza Italia grande opportunità per il nostro territorio” - E’ stato Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, nonché vice premier e ministro degli Esteri, a salutare e ringraziare il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, nel corso della conf ... Come scrive ntr24.tv