Telefonava alla ex anche 150 volte al giorno | un 39enne arrestato per stalking

Milano, 23 settembre 2025 – È stato arrestato in flagranza differita dalla Polizia di Stato un uomo di 39 anni, cittadino italiano, accusato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato Comasina, l’uomo non aveva mai accettato la fine della relazione e aveva iniziato a pedinare la donna, presentandosi in diverse occasioni sia presso la sua abitazione che sul luogo di lavoro. Il comportamento molesto includeva continui tentativi di contatto telefonico, con picchi di 150 chiamate al giorno, accompagnate da numerosi messaggi via WhatsApp. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Telefonava alla ex anche 150 volte al giorno: un 39enne arrestato per stalking

