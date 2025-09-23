Tekne Spa la Fiom Cgil | Serve un’azione rapida del governo per il futuro dell’azienda e dei lavoratori

Fine settimana di confronto tra la direzione della Tekne Spa e la Fiom Cgil, con la partecipazione delle Rsu e del segretario provinciale Andrea De Lutis. Al centro dell’incontro, la situazione dell’azienda di Ortona dopo l’esercizio della golden power da parte del governo, che ha bloccato la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Golden power blocca la vendita di Tekne: la Fiom-Cgil lancia l’allarme sul futuro occupazionale

