Tekla Taidelli mi sono iscritta alla lista dei registi maledetti

Non basta mai, la dipendenza è un vortice infinito in un’esistenza grigia come quella di Leo (Davide Valle), protagonista di 6:06 di Tekla Taidelli; tutti i giorni alla ricerca del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Tekla Taidelli, «mi sono iscritta alla lista dei registi maledetti»

Lunedì 22 settembre, ore 21:00 : di Tekla Taidelli Notti Veneziane Premio SIAE al talento creativo Leo ha ventisei anni e una vita in bianco e nero. Le sue giornate iniziano sempre alle 6:06, tra lav - facebook.com Vai su Facebook

Oggi nell’ambito delle Giornate degli Autori, è stato consegnato a Tekla Taidelli il Premio SIAE al Talento Creativo per 6:06, film che sarà presentato il 5 settembre in Sala Laguna. Leggi la news >>> https://siae.it/it/notizie/premio-talento-creativo-tekla-taidelli/… - X Vai su X

6:06 (2025). Partire per ritrovarsi - Recensione, trama e cast di 6:06 (2025), il nuovo film di Tekla Taidelli presentato alla Mostra del cinema di Venezia nell'ambito delle Notti Veneziane ... Lo riporta locchiodelcineasta.com

Tekla Taidelli, in '6:06', dall'inferno alla rinascita - Vent'anni tra l'opera prima e seconda e, in mezzo, un pezzo di vita nel quale la settima arte ha continuato ad avere un ruolo centrale e salvifico, per sé e per gli allievi della sua Scuola di Street ... ansa.it scrive