Teggiano controlli e multe contro l’abbandono irregolare dei rifiuti
Controlli intensificati per contrastare l’abbandono dei rifiuti: multe e sensibilizzazione dei cittadini a Teggiano. Continuano con rigore le attività di controllo da parte della Polizia Municipale di Teggiano per contrastare il fenomeno dell’abbandono irregolare dei rifiuti lungo le strade del territorio comunale. Le operazioni sono dirette dal Comandante Andrea De Rosa e coordinate dal vicecomandante Eliseo Innamorato. Negli ultimi quindici giorni gli agenti hanno effettuato diversi interventi, riscontrando la presenza di buste e materiali lasciati in strade e aree pubbliche in violazione delle norme vigenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
