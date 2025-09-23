Teatro Partenio George la Scimmia Curiosa arriva ad Avellino

Avellinotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre alle ore 16:45, il Cine Teatro Partenio accoglierà un evento unico e imperdibile dedicato ai più piccoli (e non solo): George la Scimmia Curiosa al Teatro! Uno spettacolo coinvolgente che promette risate, stupore ed emozioni grazie a pupazzi giganti, scenografie colorate e la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teatro - partenio

Teatro “Partenio”, nuova stagione: grandi star del cinema italiano

Teatro Partenio, George la Scimmia Curiosa arriva ad Avellino.

Al Teatro Partenio sta per alzarsi il sipario - Nuova stagione del Teatro Pubblico Campano al Partenio di via Verdi, con un cartellone ricco di artisti di prestigio, per divertirsi, evadere, ma anche riflettere sulla realtà di ogni giorno. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Partenio George Scimmia