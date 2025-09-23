Tavolata lunga quasi 3 chilometri

Una tavolata lunga ben 2649,06 metri. E’ il record mondiale raggiunto dagli Amici dell’Aia. Domenica hanno infatti preparato la tavola più lunga del mondo, battendo dunque il record francese. Tra Pratissolo e Bosco, gli Amici dell’Aia hanno allestito la tavola con oltre 2,5 km di persone sedute a pranzo lungo la via della Noce, l’arteria di campagna che unisce Bosco a Pratissolo. Il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto per importanti scopi benefici: a Casa Cervi (Albinea) e casa famiglia della carità (Scandiano). "E’ stato un momento davvero speciale ed emozionante", dicono i promotori. "Una tavolata lunga 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tavolata lunga quasi 3 chilometri

