Tartufi e funghi protagonisti le fiere 2025 | dove e quando

Pesaro, 23 settembre 2025 – Con l’arrivo dell’autunno l’entroterra un po’ come la natura si veste di nuovi colori e mette in mostra le sue diverse peculiarità. In un arcobaleno di eventi l’appassionato visitatore potrà scoprire tante cose nuove, passando in un batter di ciglia dalla cultura, alla gastronomia, allo spettacolo. A Cagli mercoledì 24 settembre alle ore 17,45 nella sala degli Stemmi del Municipio il noto micologico divulgatore e collaboratore della trasmissione di Rai3 Geo Nicolò Oppicelli parlerà dei Funghi, dai porcini alle curiosità della natura. L’evento è in collaborazione tra l’Associazione Micologica Appennino Pesarese di Cagli e il Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tartufi e funghi protagonisti, le fiere 2025: dove e quando

In questa notizia si parla di: tartufi - funghi

Sagre in Toscana, nel fine settimana appuntamenti per tutti i gusti. Tripudio di funghi e tartufi

Sapori d’autunno in Umbria Funghi, tartufi, sagre e borghi medievali: settembre è il momento ideale per scoprire i sapori autentici dell’Umbria. Leggi l’articolo completo: https://www.vmvacanze.it/itinerari-gastronomici/sapori-umbria-autunno #Umbria #Sap - facebook.com Vai su Facebook

CUNEO/ Gli studenti del Bonelli protagonisti a TuttoFood Milano grazie a Inaudi Funghi e Tartufi; Monica Bellucci alza il sipario sul Salone nazionale del tartufo bianco pregiato di Città di Castello con un video-messaggio; Sapori d'Autunno.

Autunno in Valtaro e Valceno: sagre, castagne e funghi protagonisti - L’autunno nelle valli del Taro e del ceno tra sagre, feste e degustazioni dedicate a castagne, funghi porcini igp, tartufi e tradizioni enogastronomiche locali ... Scrive gaeta.it

Il folklore accende l'autunno albese: presentato il calendario degli eventi per la 95ª Fiera del Tartufo - Dal Capodanno del Tartufo al Baccanale dei Borghi, la tradizionale Fiera albese dimostra di sapersi aprire a nuove formule di intrattenimento. Come scrive targatocn.it