Taranto accusa | steward ferito all’esterno del locale arrestato 20enne Ipotesi gli spari all' alba del 14 settembre al culmine di una lite
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno dato esecuzione un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 20enne del posto, presunto responsabile del reato di tentato omicidio. I fatti risalgono alla notte di domenica 14 settembre, quando, a seguito di una lite avvenuta circa un mese prima davanti a un locale della movida tarantina, il giovane avrebbe riconosciuto uno steward con il quale aveva avuto un acceso diverbio. Secondo quanto ricostruito, lo avrebbe seguito mentre rincasava a bordo del proprio motociclo, per poi affiancarlo ed esplodere nei suoi confronti tre colpi d’arma da fuoco, uno dei quali lo ha attinto alla gamba, per poi darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: taranto - accusa
Taranto, accusa: barricato in casa aggredisce e minaccia la moglie, arrestato Carabinieri
Accusa, il carcere di Taranto come una piazza di spaccio di droga: 25,arresti Polizia
Accusa, il carcere di Taranto come una piazza di spaccio di droga: 25 arresti Polizia
Il progetto del dissalatore di AQP a Taranto avanza nonostante il no del Consiglio Comunale. E del ricorso al Tar promesso non c’è neanche l’ombra https://energiaoltre.it/a-taranto-la-politica-si-ferma-ma-il-dissalatore-di-aqp-va-avanti-laccusa-dei-cittadini/… # - X Vai su X
TARANTO - Il capogruppo di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri accusa il sindaco di immobilismo e denuncia degrado, mancanza di sicurezza e assenza di dialogo con i cittadini - facebook.com Vai su Facebook
Taranto, accusa: steward ferito all’esterno del locale, arrestato 20enne.
Taranto, accusa: steward ferito all’esterno del locale, arrestato 20enne Ipotesi, gli spari all'alba del 14 settembre al culmine di una lite - Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno dato esecuzione un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un ... Da noinotizie.it
Terribile incidente sulla provinciale, scontro frontale e incendio: un morto e un ferito - Questo il bilancio del drammatico incidente stradale che ha sconvolto questa mattina la provinciale che collega Ginosa a Ginosa Marina, in provincia di Taranto. Lo riporta quotidianodipuglia.it