Taranto accusa | steward ferito all’esterno del locale arrestato 20enne Ipotesi gli spari all' alba del 14 settembre al culmine di una lite

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno dato esecuzione un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 20enne del posto, presunto responsabile del reato di tentato omicidio. I fatti risalgono alla notte di domenica 14 settembre, quando, a seguito di una lite avvenuta circa un mese prima davanti a un locale della movida tarantina, il giovane avrebbe riconosciuto uno steward con il quale aveva avuto un acceso diverbio. Secondo quanto ricostruito, lo avrebbe seguito mentre rincasava a bordo del proprio motociclo, per poi affiancarlo ed esplodere nei suoi confronti tre colpi d’arma da fuoco, uno dei quali lo ha attinto alla gamba, per poi darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, accusa: steward ferito all’esterno del locale, arrestato 20enne Ipotesi, gli spari all'alba del 14 settembre al culmine di una lite

