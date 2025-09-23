Tar Campania accoglie il ricorso | via libera al poliambulatorio privato
Il Tar Campania ha pronunciato la sentenza sul ricorso presentato dalla società Angie, assistita dagli avvocati Pasquale e Pietro Marotta, contro il parere negativo espresso dalla Commissione Aziendale dell’Asl Caserta e la conseguente comunicazione del Comune di Cellole relativa alla richiesta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
AUTONOMIE SCOLASTICHE, IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DELLA REGIONE CAMPANIA - Il Ministero dell'Istruzione deve correggere il dato relativo al numero degli studenti sulla base del quale viene deciso il numero di autonomie scolastiche. Si legge su regione.campania.it
Licenza scommesse revocata, Tar Campania: 'Misura sproporzionata' - Il Tar Campania accoglie la domanda cautelare posta da un esercente contro la revoca della licenza per la raccolta di scommesse, Polizia non ha fornito motivazioni davvero valide. Secondo gioconews.it