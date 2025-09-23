Tanti manifestanti pacifici per Gaza non focalizziamoci sulle violenze | l’Osservatore romano difende i cortei
“Perché è sbagliato guardare solo agli episodi di violenza “. È questo il titolo dell’editoriale con cui l’ Osservatore romano, quotidiano della Santa Sede, commenta la mobilitazione per Gaza alla quale hanno partecipato, secondo gli organizzatori, 200mila cittadini in 80 città. E sottolinea come gli episodi di scontri e violenze che si sono verificati in alcune città non debbano offuscare il valore dell’iniziativa. “Si sprecheranno analisi di ogni tipo sulle manifestazioni di ieri, ma credo non si debba darla vinta a quei violenti che hanno inquinato il manifestare pacifico di tanti”, scrive Elia Carrai, sacerdote dell’arcidiocesi di Firenze e rettore della Chiesa Rettoria di San Giovannino dei Cavalieri, nel pezzo affidatogli sul giornale del Vaticano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: tanti - manifestanti
Corteo pro Palestina alla Mostra del Cinema di Venezia, anche tanti artisti tra le migliaia di manifestanti
Continuano le manifestazioni in tutta la Francia. Tanti gli scontri tra manifestanti e Forze dell’Ordine. - facebook.com Vai su Facebook
“Tanti manifestanti pacifici per Gaza, non focalizziamoci sulle violenze”: l’Osservatore…; Notizia; Cortei per Gaza, l’Italia in tilt: scontri a Milano, caos a Roma.
Violenza al corteo per Gaza a Milano, tre arresti - Tre manifestanti coinvolti nei violenti scontri a Milano davanti alla stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza, sono stati arrestati dalla Polizia con le accuse di resistenza e danneggiamento ... Secondo ansa.it
Sciopero per Gaza in tutta Italia, Meloni vede solo i disordini a Milano e parla di violenze indegne: “Tutti condannino” - Mentre centinaia di migliaia di persone hanno manifestato pacificamente per Gaza e per esprimere la vicinanza alla Global Sumud flotilla in oltre 80 città italiane, la presidente del Consiglio e tanti ... Da ilfattoquotidiano.it