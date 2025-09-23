Tanti manifestanti pacifici per Gaza non focalizziamoci sulle violenze | l’Osservatore romano difende i cortei

“Perché è sbagliato guardare solo agli episodi di violenza “. È questo il titolo dell’editoriale con cui l’ Osservatore romano, quotidiano della Santa Sede, commenta la mobilitazione per Gaza alla quale hanno partecipato, secondo gli organizzatori, 200mila cittadini in 80 città. E sottolinea come gli episodi di scontri e violenze che si sono verificati in alcune città non debbano offuscare il valore dell’iniziativa. “Si sprecheranno analisi di ogni tipo sulle manifestazioni di ieri, ma credo non si debba darla vinta a quei violenti che hanno inquinato il manifestare pacifico di tanti”, scrive Elia Carrai, sacerdote dell’arcidiocesi di Firenze e rettore della Chiesa Rettoria di San Giovannino dei Cavalieri, nel pezzo affidatogli sul giornale del Vaticano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

