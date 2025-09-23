È partito il nuovo Cinema in Festa (ingresso ridotto a 3,50 euro, fino al 259), ma per ora non c'è nulla da festeggiare per la settima arte. Il week-end che si è appena concluso, infatti, registra un -49% rispetto a sette giorni fa, nonostante le tante nuove uscite. Al punto che bisogna scendere fino alla quinta posizione per trovare il debutto più alto, ovvero il biopic Duse, di Pietro Marcello, con la Bruni Tedeschi (foto) nei panni della grande attrice italiana, con un incasso di 265.009 euro. Davanti, The Conjuring il rito finale è tornato primo e ora ha un totale, in cassa, di 8.556.011 euro, mentre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito, secondo, è arrivato a quasi 4 milioni, lanciando, terza, la riedizione de La Tomba delle Lucciole (del 1988), film di animazione tornato nelle sale con 314. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tanti debutti, ma in sordina