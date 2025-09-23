Tali e quali Carlo Conti non sarà più il conduttore | la decisione inaspettata

In diretta a È sempre mezzogiorno, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici, Nicola Savino ha annunciato ufficialmente che sarà lui il nuovo conduttore di Tali e Quali. Lo spin-off di Tale e Quale Show, in onda da venerdì 26 settembre, passerà dunque dalle mani di Carlo Conti a quelle. 🔗 Leggi su Today.it