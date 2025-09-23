Tali e quali Carlo Conti non sarà più il conduttore | la decisione inaspettata
In diretta a È sempre mezzogiorno, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici, Nicola Savino ha annunciato ufficialmente che sarà lui il nuovo conduttore di Tali e Quali. Lo spin-off di Tale e Quale Show, in onda da venerdì 26 settembre, passerà dunque dalle mani di Carlo Conti a quelle. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: tali - carlo
Carlo Conti sostituito, Tali e Quali passa a Nicola Savino
Nicola Savino conduttore di tali e quali show: avvio e addio a Carlo Conti
ELE NORASH Eleonora Costanzo - Direttrice artistica Celebrity Stars e Cantante, dallo Zecchino d'oro 1996 a Tali e Quali RAI1, con Carlo Conti nei panni di Katy Perry Live sul palco di SOUND SISTO! Thank u so much ? #EleNorash #KatyPerryImp - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Conti sostituito, Tali e Quali passa a Nicola Savino - Data la sua ricca agenda, che include anche la prossima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha deciso di fare un passo indietro. Da dilei.it