Talenti in scena al via le audizioni di Teatranima | due giorni per entrare nel laboratorio
L’associazione culturale Teatranima apre le porte a nuovi talenti con un weekend di audizioni dedicato a chi sogna di vivere l’esperienza del palcoscenico. Sabato 27 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, e domenica 28 settembre dalle 16 alle 20, nella sede di via Oblati 96 (ex istituto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Talenti in scena allo Young. Music Festival
Come si realizza un gioco da tavolo: a Venezia i nuovi talenti della scena ludica internazionale | VIDEO
Nuovi talenti sulla scena. È il Fortissimissimo festival
Giovani talenti in scena: gli studenti del "Socrate" incantano il pubblico con i "Cavalieri" di Aristofane
I #talenti del #piano proiettano #Terni sulla scena internazionale. #Salloum vince il '#Casagrande' 2025
‘Sei un brav’uomo Charlie Brown’: talenti da tutta Italia per partecipare alle audizioni - Un’enorme risposta di inte rpreti professionisti e giovani talenti arrivati da tutta Italia a Lucca per le audizioni d el nuovo musical Sei un brav’uomo, Charlie Brown! Da luccaindiretta.it
All’Hystrio Festival in scena i migliori talenti under 35 - Claudia Cannella: “Puntiamo a favorire il ricambio generazionale” ... milano.repubblica.it scrive