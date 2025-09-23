Tajani | Italia sostiene sogno dei palestinesi di avere uno Stato – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "L'Italia è orgogliosa di partecipare a questa conferenza. Questo incontro si svolge in un momento cruciale. La situazione umanitaria a Gaza è catastrofica. La nostra posizione è chiara. L'Italia è contraria all'occupazione della Striscia di Gaza e a qualsiasi idea di trasferimento della sua popolazione. L'Italia ha condannato il recente attacco contro Doha. Gli attacchi hanno danneggiato la sovranità di un Paese amico che si è adoperato per fermare la guerra a Gaza. Dall'inizio del conflitto, l'Italia ha fornito migliaia di tonnellate di aiuti alla popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Open.online