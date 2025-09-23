Tajani | Italia sostiene sogno dei palestinesi di avere uno Stato – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "L'Italia è orgogliosa di partecipare a questa conferenza. Questo incontro si svolge in un momento cruciale. La situazione umanitaria a Gaza è catastrofica. La nostra posizione è chiara. L'Italia è contraria all'occupazione della Striscia di Gaza e a qualsiasi idea di trasferimento della sua popolazione. L'Italia ha condannato il recente attacco contro Doha. Gli attacchi hanno danneggiato la sovranità di un Paese amico che si è adoperato per fermare la guerra a Gaza. Dall'inizio del conflitto, l'Italia ha fornito migliaia di tonnellate di aiuti alla popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: tajani - italia
Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto»
Forza Italia continua a spingere per lo ius scholae. Il messaggio di Tajani: paura è debolezza
Dazi per l’Italia al 10%, Tajani e Foti: “Per noi si può fare”
L'ex viceministra del M5s Emanuela Del Re passa a Forza Italia: "Tajani uomo di equilibrio e senza eccessi". Di Simone Canettieri - facebook.com Vai su Facebook
"Caro ministro #Tajani, crede davvero che finora l’Italia su #Gaza sia stata dalla parte giusta della storia?". Sul @fattoquotidiano/@ilfattoblog, l'analisi del nostro portavice sulle crisi umanitarie @PaoloPezzati https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/19/genocidio-g - X Vai su X
Tajani: Italia sostiene sogno dei palestinesi di avere uno Stato; Tajani: “Il riconoscimento della Palestina è un regalo a Hamas”. E la premier diserta l’appuntamento; MELONI A NEW YORK, SI PREPARA ALL’ASSEMBLEA ONU.
Tajani: Italia sostiene sogno dei palestinesi di avere uno Stato - jpg"; (Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025"L'Italia ... Secondo affaritaliani.it
La Francia riconosce lo Stato di Palestina: l'annuncio storico di Macron all'Onu e la posizione dell'Italia - La mossa, sostenuta anche da Gran Bretagna, Canada e Australia, ha innescato lo scontro con Stati Uniti e Israele, sempre più isolati al Palazzo di vetro. Da europa.today.it