Tajani | Favorevoli a riconoscimento Palestina problema è Hamas

New York, 23 set. (askanews) – “Siamo sempre stati favorevoli al riconoscimento della Palestina. Il problema si chiama Hamas. Finchè esiste una parte di territorio palestinese controllato da Hamas e che Hamas tiene in ostaggio è impossibile riconoscere uno stato diviso in due”, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, al punto stampa a margine dell’80 Assemblea generale dell’Onu che si sta tenendo a New York. “Fuori Hamas, liberi gli ostaggi e noi siamo pronti a riconoscere la Palestina”, ha continuato Tajani. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Israele, Tajani: "Favorevoli a sanzioni, anche contro ministri dai toni violenti” - facebook.com Vai su Facebook
#Tajani sulle #sanzioni a Israele: "Favorevoli alle sanzioni ai coloni, ai ministri estremisti e ad Hamas. Assieme alla #Germania valuteremo quelle commerciali. L'obiettivo di #Israele? Non lo conosco, bisogna chiedere a loro. Noi favorevoli alla ricostruzione d - X Vai su X
