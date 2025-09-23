Tajani | Favorevoli a riconoscimento Palestina problema è Hamas

New York, 23 set. (askanews) – “Siamo sempre stati favorevoli al riconoscimento della Palestina. Il problema si chiama Hamas. Finchè esiste una parte di territorio palestinese controllato da Hamas e che Hamas tiene in ostaggio è impossibile riconoscere uno stato diviso in due”, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, al punto stampa a margine dell’80 Assemblea generale dell’Onu che si sta tenendo a New York. “Fuori Hamas, liberi gli ostaggi e noi siamo pronti a riconoscere la Palestina”, ha continuato Tajani. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

