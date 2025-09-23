Tajani | Da Trump critiche legittime e condivisibili Errori Onu si possono correggere

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "Da Trump critiche legittime e condivisibili sulle proposte dell'Onu, ad esempio sull'Ucraina l'Onu non ha fatto granchè, ma gli errori li fanno tutti e si possono correggere". Così il Ministro degli Esteri Tajani intervistato dal direttore di Vista Alexander Jakhnagiev a New York. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tajani: Da Trump critiche legittime e condivisibili. Errori Onu si possono correggere

In questa notizia si parla di: tajani - trump

Dazi Trump, Tajani: "Siamo al rush finale, il 10% sarebbe accettabile ma l'obbiettivo è lo 0%" – Il video

Tajani: Nobel pace a Trump? "Lo dice Netanyahu, Trump lavora per cessate fuoco a Gaza e Ucraina"

Tajani: Nobel pace a Trump? "Lo dice Netanyahu, Trump lavora per cessate fuoco a Gaza e Ucraina" – Il video

Tg2. . Assemblea #Onu. #Francia riconosce la #Palestina. #Trump: "Regalo ad Hamas". A #NewYork la premier #Meloni, domani il suo intervento. #Tajani: "Soluzione due Stati unica per la pace". Al #Tg2Rai ore 13,00 #23settembre - facebook.com Vai su Facebook

Assemblea #Onu. #Francia riconosce la #Palestina. #Trump: "Regalo ad Hamas". A #NewYork la premier #Meloni, domani il suo intervento. #Tajani: "Soluzione due Stati unica per la pace". Al #Tg2Rai ore 13,00 #23settembre - X Vai su X

Tajani: Da Trump critiche legittime e condivisibili. Errori Onu si possono correggere; Caso Salis, Salvini: Vedremo aula Strasburgo, non auguro male a nessuno; Tajani: Ho chiamato Sàar e gli ho chiesto di garantire i diritti degli italiani su Flotilla.

Tajani: Da Trump critiche legittime e condivisibili. Errori Onu si possono correggere - "Da Trump critiche legittime e condivisibili sulle proposte dell'Onu, ad esempio sull'Ucraina l'Onu non ha fatto granchè, ma gli errori li fanno tutti e si possono correggere". Riporta ilgiornale.it

Tajani: "L'attacco russo in Polonia è un'offesa alla Nato" - L'intervento del ministro degli Esteri in Senato: "Non è all'ordine del giorno l'ipotesi di inviare militari italiani in Ucraina". Secondo ilfoglio.it