Tajani | Da Trump critiche legittime e condivisibili Errori Onu si possono correggere – Il video

Open.online | 23 set 2025

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "Da Trump critiche legittime e condivisibili sulle proposte dell'Onu, ad esempio sull'Ucraina l'Onu non ha fatto granchè, ma gli errori li fanno tutti e si possono correggere". Così il Ministro degli Esteri Tajani intervistato dal direttore di Vista Alexander Jakhnagiev a New York. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

