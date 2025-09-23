Tajani | Alberto Trentini e Mario Burlò hanno ricevuto una visita consolare in carcere a Caracas
“Avevano chiesto fortemente una visita consolare, è stata autorizzata e quindi vuol dire che anche il regime di detenzione si è leggermente alleggerito”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’assemblea generale dell’Onu a New York, ha annunciato che il cooperante italiano Alberto Trentini e l’imprenditore torinese Mario Burlò, entrambi detenuti a Caracas, hanno ricevuto una visita consolare. “Si è appena conclusa la visita consolare a Trentini e Burlò, i due italiani detenuti in Venezuela sono stati trovati in buone condizioni, anche se un po’ dimagriti, quindi questo è un segnale secondo me positivo perché per la prima volta è stato possibile per il nostro ambasciatore andare a incontrare questi due italiani detenuti”, ha detto Tajani parlando alla stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: tajani - alberto
