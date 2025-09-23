Tajani a Onu cita Papa Leone | Non abbandonare speranza pace A Gaza unica soluzione due Stati – Il video

Open.online | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 Come disse Papa Leone XIV, non possiamo abbandonare la speranza di pace. La soluzione dei due Stati, con la coesistenza pacifica di palestinesi e israeliani, è l'unica soluzione praticabile per garantire un futuro di pace e prosperità in Medio Oriente. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale ottenere il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e il ripristino del pieno accesso umanitario. Dall'inizio del conflitto, l'Italia ha fornito migliaia di tonnellate di aiuti alla popolazione palestinese. Ringrazio in particolare la Giordania, l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e tutti i partner regionali che hanno collaborato a questo sforzo cruciale. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tajani - cita

Tajani a Onu cita Papa Leone: Non abbandonare speranza pace. A Gaza unica soluzione due Stati; Le Nazioni Unite cercano pace e credibilità. Baerbock: “Possiamo essere migliori insieme”; Assemblea Onu in diretta, Guterres: “Distruzione di Gaza ingiustificabile. Due Stati unica via”.

tajani onu cita papaTajani a Onu cita Papa Leone: Non abbandonare speranza pace. A Gaza unica soluzione due Stati - La soluzione dei due Stati, con la coesistenza pacifica di palestinesi e israeliani, è l'unica soluzione praticabile per garant ... Da ilgiornale.it

tajani onu cita papaMeloni e Tajani a New York per l'Assemblea Onu. Gaza al centro, Israele: "Il riconoscimento premia i nazisti" - Israele definisce "un premio per i nuovi nazisti" il riconoscimento dello Stato palestinese che molti Paesi si apprestano ad annunciare ufficialmente ... Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Onu Cita Papa