Tajani a Onu cita Papa Leone | Non abbandonare speranza pace A Gaza unica soluzione due Stati – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 Come disse Papa Leone XIV, non possiamo abbandonare la speranza di pace. La soluzione dei due Stati, con la coesistenza pacifica di palestinesi e israeliani, è l'unica soluzione praticabile per garantire un futuro di pace e prosperità in Medio Oriente. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale ottenere il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e il ripristino del pieno accesso umanitario. Dall'inizio del conflitto, l'Italia ha fornito migliaia di tonnellate di aiuti alla popolazione palestinese. Ringrazio in particolare la Giordania, l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e tutti i partner regionali che hanno collaborato a questo sforzo cruciale. 🔗 Leggi su Open.online
