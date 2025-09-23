Taiwan arrivato il tifone Ragasa | strade come fiumi con le auto trascinate via

Il tifone Ragasa ha raggiunto Taiwan con forti raffiche di vento a piogge torrenziali. Almeno sei persone sono rimaste ferite e oltre 7mila sono state evacuate. Sommerse strade e case. Straripata una diga nella contea di Hualien con torrenti d'acqua che si sono riversati a valle, spazzando via un ponte. Le strade della cittadina di Guangfu si sono trasformate in fiumi impetuosi che hanno trascinato via i veicoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Taiwan, arrivato tifone Ragasa: strade come fiumi con le auto trascinate via

