Taiwan arrivato il tifone Ragasa | strade come fiumi con le auto trascinate via
Il tifone Ragasa ha raggiunto Taiwan con forti raffiche di vento a piogge torrenziali. Almeno sei persone sono rimaste ferite e oltre 7mila sono state evacuate. Sommerse strade e case. Straripata una diga nella contea di Hualien con torrenti d'acqua che si sono riversati a valle, spazzando via un ponte. Le strade della cittadina di Guangfu si sono trasformate in fiumi impetuosi che hanno trascinato via i veicoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Taiwan, arrivato tifone Ragasa: strade come fiumi con le auto trascinate via
Il super tifone Ragasa tocca terra nelle Filippine e punta verso il sudest della Cina - Il 22 settembre il super tifone Ragasa ha toccato terra sull’isola di Calayan, nel nord delle Filippine, e la sera del 23 dovrebbe colpire il sudest della Cina, dove centinaia di migliaia di persone s ... Scrive internazionale.it