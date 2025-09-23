Taglio del nastro nella Bassa | apre la sede Cisl a Montagnana
Cerimonia ufficiale nella mattinata di martedì 23 settembre a Montagnana per l’apertura della nuova sede della Cisl Padova Rovigo in via Alberi 24. Presenti il segretario generale Samuel Scavazzin, il sindaco Gian Paolo Lovato, le assessore comunali Paola Barbierato e Elisa Rossetto, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: taglio - nastro
Fiumicino, taglio del nastro per la “Spiaggia per tutti”
Debutta il Summer Park. Giochi e musica per tutti. Venerdì taglio del nastro
Campetto sportivo a servizio della scuola, taglio del nastro col Ministro
Tante le personalità presenti al taglio del nastro - facebook.com Vai su Facebook
Questo taglio del nastro l'abbiamo sognato tutte le notti Il sogno è realtà: inizia una nuova era per la pallacanestro tortonese! - X Vai su X
Taglio del nastro nella Bassa: apre la sede Cisl a Montagnana; Langhirano, taglio del nastro per la nuova sede del CAU, il Centro di assistenza e urgenza; Campo sportivo Paparelli e sala polivalente. Doppio taglio del nastro a Toscanella.
Taglio del nastro a Open Day. Attivato il presidio in via Paradisi: "Un luogo sicuro per chi è fragile" - Al civico 10 apre il servizio in supporto a chi vive una condizione di fragilità, spesso legata al consumo di droga. Scrive ilrestodelcarlino.it
Agriumbria, conto alla rovescia. Domani il taglio del nastro e si apre subito al pubblico - Assisi: tre giorni dedicati alle filiere, a sostenibilità e biodiversità. Segnala lanazione.it