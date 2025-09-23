Taglia il braccialetto elettronico ma viene preso

23 set 2025

Nei giorni scorsi i poliziotti hanno rintracciato, nella parte bassa del capoluogo un uomo, che aveva manomesso il dispositivo elettronico anti stalking a lui applicato.Alla vista degli agenti delle Volanti della Questura, il soggetto ha tentato una breve quanto inutile fuga, in quanto nel giro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

