Tagli su tagli anche nell' Agrigentino | oltre 13 mila persone vivono in paesi senza banche

Agrigentonotizie.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crescita del digitale, ma anche le sforbiciate ai costi del sistema bancario. Per i sindacati non c'è nessun'altra spiegazione alla desertificazione di sportelli e istituti di credito. Un risiko che negli ultimi anni sta facendo registrare, soprattutto in Sicilia, tagli su tagli, seguiti da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tagli - tagli

Confagricoltura sui tagli proposti dall’Ue: “Agricoltori abbandonati al proprio destino"

Malpensa, gli addetti alle pulizie ancora in lotta: nuovo presidio al Terminal 1 contro i tagli salariali

Peg Perego, sciopero contro i tagli: “Serve un piano industriale”

Tagli su tagli anche nell'Agrigentino: oltre 13 mila persone vivono in paesi senza banche; CGIL Agrigento denuncia tagli ai fondi per l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati; Tagli alle cattedre, l’affondo di Carmina e Morfino (M5S): “Il governo abbandona una terra già segnata dal disagio sociale”.

Tagli di capelli medi mossi e sfilati: lo stile leggero (e versatile) che conquista - Leggeri, dinamici e facili da gestire: i tagli medi scalati e sfilati sono i protagonisti dell’estate 2025. iodonna.it scrive

Tagli agricoltura Abruzzo, Radica 'insostenibili e penalizzanti' - "Ci uniamo al giusto grido di dolore della Cia sui tagli di oltre un milione di euro all'agricoltura regionale, che si aggiungono ai sei milioni del maggio scorso. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tagli Tagli Nell Agrigentino