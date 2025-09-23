Tagli su tagli anche nell' Agrigentino | oltre 13 mila persone vivono in paesi senza banche

La crescita del digitale, ma anche le sforbiciate ai costi del sistema bancario. Per i sindacati non c'è nessun'altra spiegazione alla desertificazione di sportelli e istituti di credito. Un risiko che negli ultimi anni sta facendo registrare, soprattutto in Sicilia, tagli su tagli, seguiti da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: tagli - tagli

Confagricoltura sui tagli proposti dall’Ue: “Agricoltori abbandonati al proprio destino"

Malpensa, gli addetti alle pulizie ancora in lotta: nuovo presidio al Terminal 1 contro i tagli salariali

Peg Perego, sciopero contro i tagli: “Serve un piano industriale”

Altro che tagli, il Governo Meloni sta aumentando le tasse, tartassando dipendenti e pensionati. Ora lo dicono anche i numeri Istat - X Vai su X

Bosch annuncia un nuovo piano di tagli da 2,5 miliardi di euro entro il 2030. Dopo i 15.000 licenziamenti degli ultimi due anni, il colosso tedesco della componentistica avvia una nuova fase di razionalizzazione per far fronte alla crisi del settore automotive. - facebook.com Vai su Facebook

Tagli su tagli anche nell'Agrigentino: oltre 13 mila persone vivono in paesi senza banche; CGIL Agrigento denuncia tagli ai fondi per l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati; Tagli alle cattedre, l’affondo di Carmina e Morfino (M5S): “Il governo abbandona una terra già segnata dal disagio sociale”.

Tagli di capelli medi mossi e sfilati: lo stile leggero (e versatile) che conquista - Leggeri, dinamici e facili da gestire: i tagli medi scalati e sfilati sono i protagonisti dell’estate 2025. iodonna.it scrive

Tagli agricoltura Abruzzo, Radica 'insostenibili e penalizzanti' - "Ci uniamo al giusto grido di dolore della Cia sui tagli di oltre un milione di euro all'agricoltura regionale, che si aggiungono ai sei milioni del maggio scorso. Lo riporta ansa.it