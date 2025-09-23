Tabilo non spegne il telefono qualcuno lo chiama durante la finale con Musetti | non è la prima volta
Durante il terzo set della finale dell'ATP 250 di Chengdu tra Musetti e Tabilo si è sentito squillare un telefono. I presenti sono rimasti sorpresi e lo stupore è aumentato quando si è scoperto che era il telefono del cileno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tabilo - spegne
Tabilo non spegne il telefono, qualcuno lo chiama durante la finale con Musetti: non è la prima volta.
Tabilo non spegne il telefono, qualcuno lo chiama durante la finale con Musetti: non è la prima volta - Durante il terzo set della finale dell'ATP 250 di Chengdu tra Musetti e Tabilo si è sentito squillare un telefono ... Secondo fanpage.it