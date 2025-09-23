Sorteggiato da poco il tabellone principale dell’ATP 500 di Pechino, uno dei due principali appuntamenti della settimana assieme a Tokyo, che ha identico status. L’anno scorso la finale fu Sinner-Alcaraz, la vinse lo spagnolo, ma quest’anno non si ripeterà perché le strade dei due si dividono: l’attuale numero 2 resta in Cina, il numero 1 va in Giappone. E per Jannik Sinner ci sarà un confronto illustre, quello con Marin Cilic. Vero è che il croato non è ovviamente più quello che, 11 anni fa, vinse gli US Open, ma rimane sempre, pur con le sue 36 primavere, giocatore che sul veloce può dar fastidio a molti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone ATP Pechino 2025: Sinner al ritorno in campo, urna non benevola con Musetti, Cobolli e Sonego