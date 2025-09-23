Syusy Blady chi è l’ex marito Patrizio Roversi | L’amore era finito ma siamo rimasti compagni di viaggio

Dal 1982 al 2002 Syusy Blady è stata sposata con  Patrizio Roversi  col quale, nel 1994, ha avuto una figlia di nome Zoe. I due hanno continuato a viaggiare e lavorare insieme, e lui non ha cambiato palazzo, ma si è spostato solo di un piano. «Lei è sempre stata quella che ha lanciato le idee, io quello che ha dato una mano concreta a renderli operativi», ha raccontato Roversi. Insieme sono un brand, separarsi (professionalmente) non aveva senso. Syusy Blady continua a viaggiare, lavorare e reiventarsi. Lo fa da quando ha capito che lo spettacolo sarebbe stata la sua carriera: “Io insegnavo, sono pedagogista e proprio insegnando ai bambini ho conosciuto Patrizio: lavoravamo sul concetto di fiaba e contemporaneamente facevamo scuola di teatro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

