Syusy Blady chi è l’ex marito Patrizio Roversi | L’amore era finito ma siamo rimasti compagni di viaggio
Dal 1982 al 2002 Syusy Blady è stata sposata con Patrizio Roversi col quale, nel 1994, ha avuto una figlia di nome Zoe. I due hanno continuato a viaggiare e lavorare insieme, e lui non ha cambiato palazzo, ma si è spostato solo di un piano. «Lei è sempre stata quella che ha lanciato le idee, io quello che ha dato una mano concreta a renderli operativi», ha raccontato Roversi. Insieme sono un brand, separarsi (professionalmente) non aveva senso. Syusy Blady continua a viaggiare, lavorare e reiventarsi. Lo fa da quando ha capito che lo spettacolo sarebbe stata la sua carriera: “Io insegnavo, sono pedagogista e proprio insegnando ai bambini ho conosciuto Patrizio: lavoravamo sul concetto di fiaba e contemporaneamente facevamo scuola di teatro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: syusy - blady
Sabato 4 Ottobre alle 11.30 : ? Introduce e modera: Giuseppe Reale Intervengono: Syusy Blady, Mircea Cosma, Laura Mihaela Moagher, Christian Tufan Conclude: Pasquale Giustiniani L’a - facebook.com Vai su Facebook
“Turisti per Caso” con Patrizio Roversi e Syusy Blady a Tarquinia e Cerveteri - I conduttori della nota trasmissione Patrizio Roversi e Syusy Blady saranno nelle due città etrusche, dal 26 al 28 maggio, per raccontare il sito Unesco e il territorio. ilmessaggero.it scrive
Patrizio Roversi: «Syusy Blady? Dopo il divorzio siamo rimasti amici. In Nepal feci pipì su un mastino. Berlusconi non ci voleva» - è stato protagonista, con la moglie Syusy Blady (all'anagrafe Maurizia Giusti) di una delle trasmissioni cult della ... Scrive leggo.it