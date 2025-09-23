Swiped Whitney Wolfe Herd | Ho provato a impedire la produzione del film con Lily James

Movieplayer.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La CEO di Bumble ha rivelato in una recente intervista che non era particolarmente entusiasta all'idea di un film ispirato alla sua vita. Swiped si ispira alla storia di Whitney Wolfe Herd e la fondatrice di Bumble ha rivelato che aveva cercato di impedire la realizzazione del film. In una nuova intervista, la CEO dell'app di appuntamenti ha infatti condiviso la sua reazione al progetto, disponibile in streaming su Disney+. Il tentativo di fermare il film Herd, ai microfoni della CNBC, ha spiegato che non era particolarmente entusiasta all'idea che la sua vita fosse alla base di un progetto cinematografico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

