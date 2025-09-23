Swiped | la spiegazione del finale del film

Il film drammatico biografico Swiped, racconta la storia vera di Whitney Wolfe Herd (interpretata da Lily James ), che ha conquistato il mondo degli incontri online con Tinder e Bumble. Il film, disponibile su Disney+, segue il suo percorso da neolaureata desiderosa di cambiare il mondo a donna travolta dalla cultura delle start-up dominate dagli uomini. Sebbene il suo talento e la sua dedizione le abbiano portato un enorme successo, il suo percorso è costellato di ostacoli che la tormentano fino a quando non decide di prendere il controllo della situazione e vivere la sua vita secondo le sue regole. 🔗 Leggi su Cinefilos.it