Swiped | la spiegazione del finale del film
Il film drammatico biografico Swiped, racconta la storia vera di Whitney Wolfe Herd (interpretata da Lily James ), che ha conquistato il mondo degli incontri online con Tinder e Bumble. Il film, disponibile su Disney+, segue il suo percorso da neolaureata desiderosa di cambiare il mondo a donna travolta dalla cultura delle start-up dominate dagli uomini. Sebbene il suo talento e la sua dedizione le abbiano portato un enorme successo, il suo percorso è costellato di ostacoli che la tormentano fino a quando non decide di prendere il controllo della situazione e vivere la sua vita secondo le sue regole. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: swiped - spiegazione
Il poster ufficiale di #Swiped, il film in arrivo su Disney+ ispirato alla vera e provocatoria storia della fondatrice della piattaforma di incontri online Bumble Il trailer lo trovate al primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Cenere: la spiegazione del finale (che nessuno si aspettava); Barbie: il finale spiegato a chi non l’ha capito (o non l’ha voluto capire); Damsel: la spiegazione del finale del film (chi si salva e chi muore).
Swiped: il trailer del film dal 19 settembre su Disney+ - Si è tenuta ieri alla 50ª edizione del Toronto International Film Festival, la premiere del film Swiped, alla presenza delle star del film. Secondo cinefilos.it
“Swiped”, il nuovo film con Lily James su Disney+ - Disponibile dal 19 settembre, è Ispirato alla storia vera della fondatrice della piattaforma di incontri Bumble ... Da sorrisi.com