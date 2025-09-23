Swiped | cosa significa il finale del film

analisi della vicenda biografica e professionale di whitney wolfe herd. Il percorso di Whitney Wolfe Herd rappresenta un esempio emblematico di come una giovane imprenditrice possa trasformare le sfide personali e professionali in successi innovativi nel settore delle tecnologie digitali. La sua storia, narrata attraverso il film Swiped, evidenzia le difficoltà incontrate nel mondo delle startup, il suo ruolo pionieristico nel campo delle app di incontri e le controversie legate alle sue esperienze con alcuni dei principali protagonisti del settore. la trama centrale di swiped: tra sogni, ostacoli e rivincite. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Swiped: cosa significa il finale del film

In questa notizia si parla di: swiped - cosa

1,000,000 ? SWIPED è disponibile ora su #DisneyPlus. - facebook.com Vai su Facebook

Cosa è successo nella diocesi di Bolzano? Swipe sul carosello per i fatti in 30 secondi. ? Se pensi che la tutela dei minori venga prima delle poltrone, firma anche tu: http://change.org/DimissioniMuser #DimissioniMuser #Trasparenza #StopAbusi #Chang - X Vai su X

Tutto quello che sappiamo su Swiped film; X Factor 2025, oggi al via la nuova edizione: i giudici e tutte le novità; L'Isola dei Famosi 2025: chi sono i finalisti e cosa sapere.

Swiped: la spiegazione del finale del film - Il film drammatico biografico Swiped, racconta la storia vera di Whitney Wolfe Herd (interpretata da Lily James ), che ha conquistato il mondo degli incontri online con Tinder e Bumble. Si legge su cinefilos.it

Swiped: la storia vera dietro il film - Questo accordo è ancora in vigore e i titoli di coda di Swiped chiariscono che Wolfe Herd non ha partecipato alla realizzazione del film. Lo riporta cinefilos.it