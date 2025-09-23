Svolta sugli aerei i cani possono viaggiare senza trasportino | le regole da rispettare
I cani come normali passeggeri senza utilizzare il trasportino. È questa la svolta decisa da Enac naturalmente seguendo delle determinate regole I cani in aereo fino ad oggi erano costretti a viaggiare con il trasportino. Ma dal 23 settembre le regole sono cambiate e c’è maggiore libertà per gli stessi animali. Enac, infatti, nei giorni scorsi ha approvato una norma che consente agli amici a quattro zampe di poter salire sul velivolo in libertà naturalmente rispettando delle determinate norme che consentono di viaggiare in sicurezza e avere una sorta di benessere lungo il tragitto. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
