I cani come normali passeggeri senza utilizzare il trasportino. È questa la svolta decisa da Enac naturalmente seguendo delle determinate regole I cani in aereo fino ad oggi erano costretti a viaggiare con il trasportino. Ma dal 23 settembre le regole sono cambiate e c’è maggiore libertà per gli stessi animali. Enac, infatti, nei giorni scorsi ha approvato una norma che consente agli amici a quattro zampe di poter salire sul velivolo in libertà naturalmente rispettando delle determinate norme che consentono di viaggiare in sicurezza e avere una sorta di benessere lungo il tragitto. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Svolta sugli aerei, i cani possono viaggiare senza trasportino: le regole da rispettare