Svogliata e depressa | era ipersonnia | Poca attenzione alle malattie rare

Svogliata, depressa. Così, per anni, è stata definita una studentessa bergamasca oggi diciannovenne che, grazie alla tenacia dei genitori, ha potuto dare un nome alla stanchezza cronica: ipersonnia idiopatica. "Dopo molte peripezie tra medici che mi definivano svogliata, depressa, in seconda media ho conosciuto la grande famiglia delle malattie del sonno ", ha raccontato all’associazione Uniamo, Federazione italiana malattie rare, a cui si è rivolta per segnalare le difficoltà incontrate sia in ambito sanitario, che a scuola. "Gli insegnanti guardano i certificati, se uno non ha la 104, ma solo un Bes, non viene supportato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

