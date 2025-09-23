svelato il cachet di justin bieber da capogiro per la sua partecipazione al coachella 2026

Justin Bieber sarà insieme a Karol G e Sabrina Carpente r, l’headliner del Coachella 2026: la voce di Yummy sarà il protagonista del festival di Indio nei due sabati l’11 ed il 18 aprile. Per il trentunenne canadese sarà la prima volta da headliner, dopo le precedenti apparizioni come ospite con Ariana Grande, WizKid e Daniel Caesar. Il Coachella segnerà il ritorno live di Bieber che non si è più esibito dal vivo negli Stati Uniti dal suo tour mondiale Justice del 2022. Il suo show più recente ha avuto luogo nel luglio 2024 al Jio World Convention Centre di Mumbai, in India. L’evento si è svolto nell’ambito di una festa prematrimoniale per il figlio dell’uomo più ricco dell’ Asia; pare che Bieber abbia ricevuto 10 milioni di dollari per il concerto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

