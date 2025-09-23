Svanito nel nulla per ore lo trovano appena in tempo

Trentotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state ore di forte apprensione quelle vissute ieri, lunedì 22 settembre, a Bolzano a causa della scomparsa di un anziano. Il tutto, però, è terminato in maniera provvidenziale.Le ricercheL’allarme è scattato intorno alle 18, quando dell’anziano in questione non si avevano più tracce. Subito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: svanito - trovano

??Svanito nel nulla per ore, lo trovano appena in tempo.

Cerca Video su questo argomento: Svanito Ore Trovano Appena