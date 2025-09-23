Svanito nel nulla per ore lo trovano appena in tempo
Sono state ore di forte apprensione quelle vissute ieri, lunedì 22 settembre, a Bolzano a causa della scomparsa di un anziano. Il tutto, però, è terminato in maniera provvidenziale.Le ricercheL’allarme è scattato intorno alle 18, quando dell’anziano in questione non si avevano più tracce. Subito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: svanito - trovano
Svanito nel nulla per ore, lo trovano appena in tempo
Queste impronte fossili di dinosauro si trovano nella cittadina di Enciso, nella regione di La Rioja, nel nord della Spagna. Formatesi durante il periodo Cretaceo inferiore, circa 120 milioni di anni fa, il sito conserva le impronte dei teropodi, dinosauri carnivori bi - facebook.com Vai su Facebook
??Svanito nel nulla per ore, lo trovano appena in tempo.