Supplenze scolastiche annuali fino al 30 giugno o al 31 agosto 2026? Ecco la differenza

Con l'inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026, alcune questioni tornano a emergere, soprattutto sulla durata delle supplenze annuali fino al 30 giugno al 31 agosto 2026. Gli insegnanti che ricevono la proposta di incarico, infatti, potrebbero dover ricoprire con il proprio servizio le lezioni per tutto il corso dell'anno. Per questa ragione, il contratto che la scuola potrebbe proporre è quello fino alla fine del prossimo giugno, data fissata per il termine delle attività didattiche, e non, come spesso ci si attende, fino al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al 31 agosto 2026. Ecco, quindi, a quali leggi rifarsi per capire esattamente come deve essere applicata correttamente la scadenza di un contratto di supplenza.

