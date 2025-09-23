Supplenze insegnanti | oltre le 18 ore per guadagnare di più Non sempre è possibile

Supplenze insegnanti: un mondo complicato, fatto di graduatorie (punteggi corretti?), algoritmi, attesa della mail, invio di candidature preventive, treni da prendere all'ultimo minuto, scuole da cambiare nel corso dell'anno scolastico. Oggi parliamo di completamento orario, a partire dai quesiti dei nostri lettori.

Supplenza: rientro docente dopo il 30 aprile, i casi di proroga; Le regole per le supplenze 2024: completamento orario e interpelli; Ore aggiuntive di insegnamento e ore eccedenti, ecco quali sono le differenze economiche fra queste due tipologie di istituti giuridici.

