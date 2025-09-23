Supplenze da GPS 2025 26 | docenti rinunciatari non partecipano ai turni successivi Uffici Scolastici applicano Ordinanza AGGIORNATO

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche nel 202526 il meccanismo della procedura informatizzata prevista dall'OM n. 882024 per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026 risulta complesso e farraginoso per alcuni aspiranti che si ritrovano senza nomina. Cosa è accaduto? L'articolo Supplenze da GPS 202526: docenti rinunciatari non partecipano ai turni successivi. Uffici Scolastici applicano Ordinanza AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: supplenze - docenti

GPS docenti ripubblicate per le supplenze 2025/26 [AGGIORNATO]

Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre

Supplenze docenti 2025/26: nomine secondo, terzo, quarto bollettino [AGGIORNATO]

Supplenze docenti, aggiornamento GPS, concorso PNRR3, secondo ciclo INDIRE: tutte le opportunità del 2025/26. RISPOSTE AI QUESITI; Supplenze 2025-2026: la riserva al servizio civile fa discutere, ecco perché; Supplenze da interpello 2025/26: come funziona il punteggio.

supplenze gps 2025 26Supplenze 2025/26, le regole per i docenti di ruolo iscritti alle GPS - Scopri le regole sulle supplenze per docenti di ruolo in Italia. Riporta informazionescuola.it

Supplenze docenti da GPS e interpelli, nuovi percorsi abilitanti, concorso PNRR3. LE RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze, percorsi abilitanti, concorso PNRR3: sono i punti chiave dell'anno scolastico 2025/26 dal punto di vista dei docenti ... Secondo orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Supplenze Gps 2025 26