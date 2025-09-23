Supernova di Mario De Masi al Teatro India

Romatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione del Teatro India si apre, dal 2 al 5 ottobre, con Supernova, uno spettacolo della compagnia I Pesci, scritto e diretto da Mario De Masi.Un’allegoria sul potere nelle dinamiche familiari, dove la disgregazione dei legami post-lutto riverbera nella violenza dispersiva di un’esplosione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: supernova - mario

Supernova di Mario De Masi al Teatro India; Supernova di Mario De Masi al Piccolo Bellini | Recensione; Supernova apre la stagione del Teatro India.

Debutta in Sala Assoli ‘Supernova’ di Mario De Masi. Storia di una famiglia dalla generazione fino al collasso - Prosegue Fuori Controllo, il segmento di stagione di Sala Assoli dedicato alle giovani compagnie, con cui Casa del Contemporaneo si assume il rischio di monitorare la nascita di nuove creatività. cronachedellacampania.it scrive

Supernova di Mario De Masi al Piccolo Bellini | Recensione - Dall’idea di cos’è una Supernova, Mario De Masi tesse il senso del suo spettacolo: un’esplosione violentissima e duratura di una stella che ne ingloba un’altra, producendo una materia che si disperde ... eroicafenice.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Supernova Mario De Masi