Sullo spazio del Centro nel Campo Largo Franceschini ha ragione La riflessione di MErlo

Dario Franceschini è uno dei pochi politici – ovviamente figlio e prodotto della Prima Repubblica – che hanno la capacità e l'intelligenza di leggere le dinamiche della società e, al contempo, sanno anche anticipare quello che concretamente capiterà. Ora, e per fermarsi alle ultime riflessioni avanzate recentemente del leader democratico, non possiamo non affrontare almeno due temi. In primo luogo Franceschini ha perfettamente compreso qual è il profilo e la natura dell'attuale coalizione di sinistra e progressista di cui è un autorevole e qualificato protagonista. Si tratta, al di là di ogni polemica politica o culturale, di una alleanza fortemente caratterizzata sotto il profilo ideologico e culturale e che, con lo scorrere del tempo, è profondamente cambiata rispetto al centro sinistra originale.

