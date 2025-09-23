Sulle note del genio | le sfilate memorabili di Giorgio Armani
Life&People.it «Amo le cose che invecchiano bene, le cose che non datano, che resistono alla prova del tempo e che diventano esempi viventi del meglio in assoluto»: con queste parole Giorgio Armani descriveva la sua filosofia estetica. Quest’immagine, che catturava perfettamente l’essenza della sua arte, racchiudeva in sé anche una disciplina rigorosa che lo contraddistingueva. Al suo interno, un cuore creativo e passionale. Titano del design, Giorgio Armani ha ridefinito il power dressing, promuovendo un’eleganza senza tempo. Negli anni ha proposto diverse sfilate memorabili ed ha vestito le star più iconiche del nostro tempo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Sfilate memorabili Armani: l'elegante eredità del Re della moda.