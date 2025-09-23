Sull' A4 con l' auto in panne uomo travolto e ucciso nel Novarese

AGI - Un uomo è stato investito e ucciso nel Novarese sulla A4. Secondo quanto appreso, l'uomo che stava camminando a piedi lungo l'autostrada è stato travolto da un mezzo in transito nella notte appena trascorsa sulla Torino-Milano. Non sono note al momento né la dinamica esatta né le generalità dell'uomo. Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che non è ancora stato identificato, sarebbe rimasto in panne con l'automobile mentre transitava sul tratto autostradale tra i caselli di Novara est e Novara ovest, intorno all'una della notte appena trascorsa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sull'A4 con l'auto in panne, uomo travolto e ucciso nel Novarese

