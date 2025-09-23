Sull' A4 con l' auto in panne uomo travolto e ucciso nel Novarese

Agi.it | 23 set 2025

AGI - Un  uomo  è stato  investito e ucciso  nel  Novarese  sulla  A4. Secondo quanto appreso, l'uomo che stava camminando a piedi lungo l'autostrada è stato travolto  da un  mezzo in transito  nella notte appena trascorsa sulla  Torino-Milano. Non sono note al momento né la  dinamica esatta  né le  generalità dell'uomo. Sul posto sono intervenuti il  118  e le  forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che non è ancora stato identificato, sarebbe rimasto in  panne con l'automobile  mentre transitava sul tratto autostradale tra i caselli di  Novara est  e  Novara ovest, intorno all'una della notte appena trascorsa. 🔗 Leggi su Agi.it

